Киевское «Динамо» забило шесть безответных мячей в ворота «Бешикташа»

Киевское «Динамо» разгромило «Бешикташ» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов (6:0).

Матч в Киеве был под угрозой срыва из-за массовых драк болельщиков двух команд, в результате которых несколько фанатов получили ножевые ранения.

«Бешикташ» остался вдевятером уже к началу второго тайма: с поля были удалены защитник Андреас Бек и нападающий Венсан Абубакар.

Уверенная победа не позволила киевлянам улучшить турнирное положение: они финишировали четвертыми в группе В, набрав 5 очков. «Бешикташ» (7 очков) продолжит борьбу в Лиге Европы. «Наполи» и «Бенфика» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.