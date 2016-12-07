Киевское «Динамо» забило шесть безответных мячей в ворота «Бешикташа»
Киевское «Динамо» разгромило «Бешикташ» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов (6:0).
Матч в Киеве был под угрозой срыва из-за массовых драк болельщиков двух команд, в результате которых несколько фанатов получили ножевые ранения.
«Бешикташ» остался вдевятером уже к началу второго тайма: с поля были удалены защитник Андреас Бек и нападающий Венсан Абубакар.
Уверенная победа не позволила киевлянам улучшить турнирное положение: они финишировали четвертыми в группе В, набрав 5 очков. «Бешикташ» (7 очков) продолжит борьбу в Лиге Европы. «Наполи» и «Бенфика» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Матч
Динамо К - Бешикташ - 6:0 (4:0)
Голы
Беседин 9 (1:0). Ярмоленко 30 (2:0 - пен.). Буяльский 33 (3:0). Гонсалес 45 (4:0). Сидорчук 60 (5:0). Мораеш 77 (6:0).
Состав
Динамо К: Рудько, Антуньеш, Бурда, Вида, Хачериди, Рыбалка, Сидорчук (Корзун, 66), Буяльский, Гонсалес (Цыганков, 69), Ярмоленко, Беседин (Мораеш, 76)
Бешикташ: Агосто, Марсело, Бек, Тошич, Адриано, Арслан (Тосун, 46), Хатчинсон, Озьякуп, Сахан (Генюл, 46), Куарежма (Фрай, 70), Абубакар
Предупреждения:
Бурда, 44 - Озьякуп, 20; Абубакар, 30; Адриано, 49
Удаления:
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
06 декабря 22:45, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция