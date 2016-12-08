«Заря» - «Манчестер Юнайтед». Начало текстовой трансляции – 21:00 мск

В четверг в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы сыграют украинская «Заря» и английский «Манчестер Юнайтед».

Их матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После пяти туров в группе А лидировал турецкий «Фенербахче», у которого было 10 очков. У «МЮ» было девять очков. Он шел вторым. Третье место занимал голландский «Фейенорд», у которого было семь очков. «Заря», набрав два очка, шла четвертой, потеряв шансы на выход в плей-офф.