«Заря» - «Манчестер Юнайтед». Начало текстовой трансляции – 21:00 мск
В четверг в матче шестого тура группового этапа Лиги
Европы сыграют украинская «Заря» и английский «Манчестер Юнайтед».
Их матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и
начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую
трансляцию матча.
После пяти туров в группе А лидировал турецкий «Фенербахче», у которого было 10 очков. У «МЮ» было девять очков. Он шел вторым. Третье место занимал голландский «Фейенорд», у которого было семь очков. «Заря», набрав два очка, шла четвертой, потеряв шансы на выход в плей-офф.
Матч
Место и дата
08 декабря 21:00, Черноморец, Текстовая трансляция
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