«Алкмар» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 21:00 мск
В четверг в матче
шестого тура группового этапа Лиги Европы голландский «Алкмар» сыграет с
российским «Зенитом».
Их матч пройдет в
Алкмаре на стадионе АФАС и начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что «Зенит» досрочно вышел в плей-офф турнира с первого места в группе, выиграв предыдущие пять матчей. У «Зенита» после пяти туров было 15 очков. В активе «Алкмара» было пять очков. Голландский клуб шел вторым. По четыре очка было в активе ирландского «Дандолка» и «Маккаби» из Тель-Авива.
Матч
Место и дата
08 декабря 21:00, АФАС, Онлайн-трансляция
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