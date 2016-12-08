«Алкмар» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 21:00 мск

В четверг в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы голландский «Алкмар» сыграет с российским «Зенитом».

Их матч пройдет в Алкмаре на стадионе АФАС и начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что «Зенит» досрочно вышел в плей-офф турнира с первого места в группе, выиграв предыдущие пять матчей. У «Зенита» после пяти туров было 15 очков. В активе «Алкмара» было пять очков. Голландский клуб шел вторым. По четыре очка было в активе ирландского «Дандолка» и «Маккаби» из Тель-Авива.