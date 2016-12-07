Валерий Карпин: Можно лишь восхититься игроками и тренерами «Ростова»
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин полагает, что футболисты «Ростова» совершили чудо, получив путевку в весеннюю стадию Лиги Европы.
- Можно лишь восхититься «Ростовом», игроками и тренерами команлы. В первом тайме у соперников не было ни одного яркого момента. Во втором, когда выпустили двух свежих игроков, началось мощное давление. Это еще наверняка связано с большой усталостью футболистов «Ростова». Наши ребята были не такими свежими, как обычно.
Думаю, это следствие и ментальной нагрузки, и накопившейся усталости, и смены погоды. В последние 15 минут нападающие «Ростова» не давали своим защитникам отдыха, постоянно теряли мяч, и давление на оборону нарастало. Джанаева, конечно, необходимо отметить, но стоит также отметить и других игроков. А лучший, однозначно, Мевля — самый свежий, самый подвижный, и этого как раз не хватало его партнерам. В той ситуации, в которой оказался «Ростов» на старте сезона, когда ушли некоторые игроки, были непонятки и с финансированием, и с тренером, это просто чудо, - заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Ростов» на выезде сыграл вничью с ПСВ (0:0) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Для того, чтобы занять третье место в группе, дающее право участия в Лиге Европы-2016/17, ростовчанам достаточно было ничейного исхода, в то время как голландцам была необходима только победа.
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Матч
Состав
ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)
Предупреждения:
Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция