Валерий Карпин: Можно лишь восхититься игроками и тренерами «Ростова»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин полагает, что футболисты «Ростова» совершили чудо, получив путевку в весеннюю стадию Лиги Европы.

- Можно лишь восхититься «Ростовом», игроками и тренерами команлы. В первом тайме у соперников не было ни одного яркого момента. Во втором, когда выпустили двух свежих игроков, началось мощное давление. Это еще наверняка связано с большой усталостью футболистов «Ростова». Наши ребята были не такими свежими, как обычно.

Думаю, это следствие и ментальной нагрузки, и накопившейся усталости, и смены погоды. В последние 15 минут нападающие «Ростова» не давали своим защитникам отдыха, постоянно теряли мяч, и давление на оборону нарастало. Джанаева, конечно, необходимо отметить, но стоит также отметить и других игроков. А лучший, однозначно, Мевля — самый свежий, самый подвижный, и этого как раз не хватало его партнерам. В той ситуации, в которой оказался «Ростов» на старте сезона, когда ушли некоторые игроки, были непонятки и с финансированием, и с тренером, это просто чудо, - заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Ростов» на выезде сыграл вничью с ПСВ (0:0) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Для того, чтобы занять третье место в группе, дающее право участия в Лиге Европы-2016/17, ростовчанам достаточно было ничейного исхода, в то время как голландцам была необходима только победа.

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