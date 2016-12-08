«Ницца» - «Краснодар». Начало текстовой трансляции – 23:05 мск

В четверг в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы французская «Ницца» сыграет с «Краснодаром».

Их матч пройдет в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и начнется в 23:05 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что «Краснодар» досрочно вышел в плей-офф турнира со второго места в группе, набрав в пяти предыдущих играх семь очков. 15 очков было у «Шальке». Австрийский «Зальцбург» и «Ницца», имевшие четыре и три очка соответственно, досрочно лишились шансов на выход в плей-офф.