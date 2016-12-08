«Ницца» - «Краснодар». Начало текстовой трансляции – 23:05 мск
В четверг в матче
шестого тура группового этапа Лиги Европы французская «Ницца» сыграет с
«Краснодаром».
Их матч пройдет в
Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и начнется в 23:05 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что «Краснодар» досрочно вышел в плей-офф турнира со второго места в группе, набрав в пяти предыдущих играх семь очков. 15 очков было у «Шальке». Австрийский «Зальцбург» и «Ницца», имевшие четыре и три очка соответственно, досрочно лишились шансов на выход в плей-офф.
Матч
Место и дата
08 декабря 23:05, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция
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