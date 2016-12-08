Евролига. «Милан» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 22:00 мск
В четверг в матче
11-го тура регулярного чемпионата Евролиги сыграют итальянский «Милан» и
российский ЦСКА.
Их матч пройдет в
Милане и начнется в 22:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет
текстовую трансляцию матча.
Напомним, что
после десяти туров в активе ЦСКА было девять побед. Армейский клуб единолично
лидировал в турнирной таблице. У «Милана» было в активе четыре виктории.
Итальянский клуб шел 13-м.
Отметим, что на прошлой неделе «Милан» в гостях проиграл казанскому УНИКСу – 79:100, а ЦСКА на выезде одолел немецкий «Бамберг» - 90:88.
Матч
Место и дата
08 декабря 22:00, Медиоланум Форум, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически