Евролига. «Милан» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 22:00 мск

В четверг в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги сыграют итальянский «Милан» и российский ЦСКА.

Их матч пройдет в Милане и начнется в 22:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после десяти туров в активе ЦСКА было девять побед. Армейский клуб единолично лидировал в турнирной таблице. У «Милана» было в активе четыре виктории. Итальянский клуб шел 13-м.

Отметим, что на прошлой неделе «Милан» в гостях проиграл казанскому УНИКСу – 79:100, а ЦСКА на выезде одолел немецкий «Бамберг» - 90:88.