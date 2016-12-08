КХЛ. СКА – «Динамо» (Москва), «Спартак» - «Нефтехимик» и другие матчи
Результаты матчей
регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
8 декабря
Матч
Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар
Место и дата
08 декабря 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 декабря 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 декабря 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 декабря 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 декабря 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 декабря 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 декабря 19:30, Большой, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 декабря 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 декабря 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 декабря 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 декабря 20:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция
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