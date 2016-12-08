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КХЛ. СКА – «Динамо» (Москва), «Спартак» - «Нефтехимик» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Континентальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

8 декабря

Матч

Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар

Место и дата

08 декабря 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Металлург Мг - Адмирал

Место и дата

08 декабря 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Матч

Трактор - Амур

Место и дата

08 декабря 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

Матч

Торпедо - Лада

Место и дата

08 декабря 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

Матч

Северсталь - Локомотив

Место и дата

08 декабря 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

СКА - Динамо

Место и дата

08 декабря 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

ХК Сочи - Ак Барс

Место и дата

08 декабря 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

Матч

Йокерит - Слован

Место и дата

08 декабря 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак - Нефтехимик

Место и дата

08 декабря 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

Матч

ЦСКА - Витязь

Место и дата

08 декабря 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Р - Медвешчак

Место и дата

08 декабря 20:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция

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