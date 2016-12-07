Александр Ерохин: Вся Россия переживала за «Ростов», и мы это чувствовали

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился эмоциями от матча с ПСВ (0:0) в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

- Это был очень тяжелый матч. В конце было трудно и физически, и психологически. Знаю, что практически вся Россия переживала за «Ростов». Чувствовали, что должны выполнить задуманное. Сейчас неимоверно счастливы. С таким настроением уходить на перерыв — для каждого из нас это большой праздник.

О ничьей перед игрой старались не разговаривать, был настрой только на победу. Были моменты. Наверное, стало бы попроще, поведи мы в счете. В обороне старались действовать четко, как настаивали тренер, - рассказал Ерохин.

«Ростов» на выезде сыграл вничью с ПСВ (0:0) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Для того, чтобы занять третье место в группе, дающее право участия в Лиге Европы-2016/17, ростовчанам достаточно было ничейного исхода, в то время как голландцам была необходима только победа.

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