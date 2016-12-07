Иван Данильянц: Хочется всем сказать спасибо за поддержку

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с ПСВ (0:0).

- Это большая победа для нас, несмотря на то, что сыграли 0:0. В прямом противостоянии с cоперником мы добились своей цели. Ради сегодняшнего матча мы пожертвовали играми в РФПЛ. Как показало время – это было к лучшему.

Встреча получилась очень сложной. У наших ворот были опасные моменты, но и мы имели подходы, но не реализовали свои шансы.

Хочется сказать всем спасибо за поддержку и за то, что многие молились за нас! – сказал Данияльнц.

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