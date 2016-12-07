Иван Данильянц: Хочется всем сказать спасибо за поддержку
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с ПСВ (0:0).
- Это большая победа для нас, несмотря на то, что сыграли 0:0. В прямом противостоянии с cоперником мы добились своей цели. Ради сегодняшнего матча мы пожертвовали играми в РФПЛ. Как показало время – это было к лучшему.
Встреча получилась очень сложной. У наших ворот были опасные моменты, но и мы имели подходы, но не реализовали свои шансы.
Хочется сказать всем спасибо за поддержку и за то, что многие молились за нас! – сказал Данияльнц.
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Матч
Состав
ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)
Предупреждения:
Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция