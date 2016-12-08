СКА – «Динамо» (Москва). Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

В четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга сыграет с московским «Динамо».

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после 38 матчей у СКА было 96 очков. Армейский клуб лидировал в турнирной таблице Западной конференции. У «Динамо» было 62 очка. Бело-голубые шли шестыми.