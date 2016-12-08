СКА – «Динамо» (Москва). Начало текстовой трансляции – 19:30 мск
В четверг в матче
регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга
сыграет с московским «Динамо».
Их матч пройдет в
Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после 38 матчей у СКА было 96 очков. Армейский клуб лидировал в турнирной таблице Западной конференции. У «Динамо» было 62 очка. Бело-голубые шли шестыми.
Матч
Место и дата
08 декабря 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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