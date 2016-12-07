Лига чемпионов. 6-й тур. «Реал» сыграет с «Боруссией», «Порту» – «Лестер» и другие матчи
Все матчи группового раунда Лиги чемпионов на сайте «Советского спорта».
Группа Е
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, БайАрена, Онлайн-трансляцияГруппа F
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, БайАрена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Стадион Войска Польского, Онлайн-трансляцияГруппа G
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Стадион Войска Польского, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Драгау, Онлайн-трансляция Группа Н
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Драгау, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Жерлан, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Жерлан, Онлайн-трансляция
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