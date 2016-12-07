Филлип Коку: Закономерно, что ПСВ покидает еврокубки уже сейчас. «Ростов» грамотно оборонялся
Главный тренер голландского ПСВ Филлип Коку подвел итоги выступлению своей команды на групповом этапе Лиги чемпионов-2016/17.
- Мы играли хуже, чем в прошлом сезоне, больше ошибались, не смогли
выиграть ключевой матч, поэтому закономерно, что мы покидаем еврокубки
уже сейчас. Ключевыми были неудачи в матчах с «Баварией» и «Атлетико»,
они надломили нас, и сегодняшний результат – следствие тех поражений. В
какой-то момент мы потеряли веру в себя.
Про сегодняшний матч могу сказать, что нам долго не удавалось по-настоящему угрожать воротам соперника. «Ростов» грамотно оборонялся. Конечно, мы могли в концовке вырвать победу, но я не могу сказать, что соперник не заслужил этот результат. В конце концов, в отличие от нас, они добились хорошего результата во втором круге с «Баварией», - заявил Коку.
Напомним, матч ПСВ - «Ростов» завершился вничью (0:0), что позволило российскому клубу получить путевку в Лигу Европы. «Бавария» и «Атлетико» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Матч
Состав
ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)
Предупреждения:
Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция