Филлип Коку: Закономерно, что ПСВ покидает еврокубки уже сейчас. «Ростов» грамотно оборонялся

Главный тренер голландского ПСВ Филлип Коку подвел итоги выступлению своей команды на групповом этапе Лиги чемпионов-2016/17.

- Мы играли хуже, чем в прошлом сезоне, больше ошибались, не смогли выиграть ключевой матч, поэтому закономерно, что мы покидаем еврокубки уже сейчас. Ключевыми были неудачи в матчах с «Баварией» и «Атлетико», они надломили нас, и сегодняшний результат – следствие тех поражений. В какой-то момент мы потеряли веру в себя.



Про сегодняшний матч могу сказать, что нам долго не удавалось по-настоящему угрожать воротам соперника. «Ростов» грамотно оборонялся. Конечно, мы могли в концовке вырвать победу, но я не могу сказать, что соперник не заслужил этот результат. В конце концов, в отличие от нас, они добились хорошего результата во втором круге с «Баварией», - заявил Коку.

Напомним, матч ПСВ - «Ростов» завершился вничью (0:0), что позволило российскому клубу получить путевку в Лигу Европы. «Бавария» и «Атлетико» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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