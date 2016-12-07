Зут признан лучшим игроком матча ПСВ – «Ростов»
Голкипер голландского ПСВ Йерун Зут признан лучшим игроком матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом» (0:0).
Зут отразил три удара по своим воротам, в то время как его визави Сослан Джанаев совершил 5 сэйвов.
В добавленное ко второму тайму время Йерун пришел в штрафную площадь «Ростова», чтобы помочь своей команде одержать необходимую победу, но он не смог добраться до мяча после розыгрыша углового.
Ничья позволила «Ростову» получить путевку в весеннюю стадию Лиги Европы.
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Матч
Состав
ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)
Предупреждения:
Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция