Зут признан лучшим игроком матча ПСВ – «Ростов»

Голкипер голландского ПСВ Йерун Зут признан лучшим игроком матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом» (0:0).

Зут отразил три удара по своим воротам, в то время как его визави Сослан Джанаев совершил 5 сэйвов.

В добавленное ко второму тайму время Йерун пришел в штрафную площадь «Ростова», чтобы помочь своей команде одержать необходимую победу, но он не смог добраться до мяча после розыгрыша углового.

Ничья позволила «Ростову» получить путевку в весеннюю стадию Лиги Европы.

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