«Арсенал» впервые с 2005 года преодолел групповой этап Лиги чемпионов без поражений

Лондонский «Арсенал» обошел «ПСЖ» в споре за первое место в группе А Лиги чемпионов.

В 6-м туре «канониры» переиграли на выезде «Базель» со счетом 4:1. Хет-триком отметился испанский нападающий «Арсенала» Лукас Перес.

Подопечные Арсена Венгера на групповом этапе выиграли четыре матча и дважды сыграли вничью.

Команда первые с 2005 года смогла обойтись на этой стадии Лиги чемпионов без поражений.

