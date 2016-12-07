«Арсенал» впервые с 2005 года преодолел групповой этап Лиги чемпионов без поражений
Лондонский «Арсенал» обошел «ПСЖ» в споре за первое место в группе А Лиги чемпионов.
В 6-м туре «канониры» переиграли на выезде «Базель» со счетом 4:1. Хет-триком отметился испанский нападающий «Арсенала» Лукас Перес.
Подопечные Арсена Венгера на групповом этапе выиграли четыре матча и дважды сыграли вничью.
Команда первые с 2005 года смогла обойтись на этой стадии Лиги чемпионов без поражений.
Arsenal are unbeaten in the group stages for the first time since they reached the final in 2005-06— BBC Sport (@BBCSport) 6 декабря 2016 г.
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Напомним, именно в сезоне-2005/06 лондонцы смогли дойти до финала турнире, где уступили «Барселоне» со счетом 1:2.
Матч
Голы
Перес 8 (0:1). Перес 16 (0:2). Перес 47 (0:3). Айвоби 54 (0:4). Думбия 78 (1:4).
Состав
Базель: Вацлик, Ланг, Баланта, Сухи, Траоре, Стеффен, Ди (Дзуффи, 74), Эльюнусси (Калла, 59), Дельгадо (Думбия, 54), Джака, Янко
Арсенал: Оспина, Косьельни, Холдинг, Паулиста, Гиббс, Рэмзи (Жиру, 70), Озил (Уолкотт, 74), Джака, Перес, Санчес (Эль-Ненни, 70), Айвоби
Предупреждения:
Судья:
Мануэль Де Соуза (Португалия)
Место и дата
06 декабря 22:45, Санкт-Якоб Парк, Онлайн-трансляция