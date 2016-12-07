Иван Данияльнц: Джанаев неоднократно подтверждал мастерство мужественными поступками

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился своим мнением по поводу игры вратаря Сослана Джанаева и всей ростовской команды.

- Сослан неоднократно подтверждал свое мастерство мужественными поступками. Он здорово проявил себя во многих играх. Мы рады, что ребята на протяжении всего турнира показали себя с лучшей стороны, заслужили самых добрых слов. Такое запоминается на всю жизнь, - сказал Данильянц.

Напомним, что «Ростов» сыграл 0:0 с ПСВ и обеспечил себе место в 1/16 плей-офф Лиги Европы.