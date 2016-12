Клаудио Раньери: Владелец «Лестера» недоволен тем, как идут дела, но он всегда на позитиве

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери оценил нынешнее турнирное положение чемпионов Англии и рассказал об атмосфере в клубе.

- Переживаю ли я за свое место? Нет, потому что такие решения все равно принимать не мне. Конечно, владелец недоволен тем, как сейчас идут дела. Как и любой другой человек в нашем клубе.

Но он - всегда на позитиве. Поддерживает команду и спрашивает, чем может нам помочь. Мы побеждаем все вместе и проигрываем тоже вместе. Мой опыт подсказывает, что сейчас команде очень важно сохранять хладнокровие и позитивный настрой, - заявил Раньери.

"The owner is not happy - no-one at the club is"



