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Клаудио Раньери: Владелец «Лестера» недоволен тем, как идут дела, но он всегда на позитиве

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери оценил нынешнее турнирное положение чемпионов Англии и рассказал об атмосфере в клубе.

- Переживаю ли я за свое место? Нет, потому что такие решения все равно принимать не мне. Конечно, владелец недоволен тем, как сейчас идут дела. Как и любой другой человек в нашем клубе.

Но он - всегда на позитиве. Поддерживает команду и спрашивает, чем может нам помочь. Мы побеждаем все вместе и проигрываем тоже вместе. Мой опыт подсказывает, что сейчас команде очень важно сохранять хладнокровие и позитивный настрой, - заявил Раньери.

Напомним, Клаудио Раньери стал главным тренером «Лестера» в июле 2015 года, заменив на этом посту Найджела Пирсона.

В минувшем сезоне «лисы» сенсационно стали чемпионами Англии, но сейчас команда занимает лишь 16-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, находясь в двух очках от зоны вылета.

7 декабря «Лестер» сыграет на выезде с «Порту» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Раньери уже обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира.

Матч

Порту - Лестер Сити

Место и дата

07 декабря 22:45, Драгау, Онлайн-трансляция


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