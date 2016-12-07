Кристиан Нобоа: В условиях плотного графика игр у нас почти не осталось сил
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от матча с ПСВ (0:0) в Лиге чемпионов.
- Сегодня была нервная, напряженная игра. Нам уже было что
терять. Шел обратный отсчёт минут, сколько нам оставалось продержаться,
ведь ничья нас устраивала. Конечно, мы счастливы, что удалось в такой
группе стать третьими. У нас половина команды только в субботу вечером
играла против «Зенита». До этого был матч с «Уралом». В таком графике у
нас уже почти не оставалось сил. Думаю, в последние 15-20 минут это было
всем заметно.
Команде нужно время, она может и дальше прибавлять. И проходить дальше и дальше в Лиге Европы. Надо дождаться жеребьевки. Думаю, «Ростов» доказал, что способен на многое и в Европе. Прекрасно понимаем, что весной нам будет несладко. Но мы продолжим, будем стремиться выжимать максимум и в чемпионате, и в Лиге Европы, - заявил Нобоа.
«Ростов» на выезде сыграл вничью с ПСВ (0:0) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Для того, чтобы занять третье место в группе, дающее право участия в Лиге Европы-2016/17, ростовчанам достаточно было ничейного исхода, в то время как голландцам была необходима только победа.
Матч
Состав
ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)
Предупреждения:
Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция