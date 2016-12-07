Кристиан Нобоа: В условиях плотного графика игр у нас почти не осталось сил

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от матча с ПСВ (0:0) в Лиге чемпионов.

- Сегодня была нервная, напряженная игра. Нам уже было что терять. Шел обратный отсчёт минут, сколько нам оставалось продержаться, ведь ничья нас устраивала. Конечно, мы счастливы, что удалось в такой группе стать третьими. У нас половина команды только в субботу вечером играла против «Зенита». До этого был матч с «Уралом». В таком графике у нас уже почти не оставалось сил. Думаю, в последние 15-20 минут это было всем заметно.



Команде нужно время, она может и дальше прибавлять. И проходить дальше и дальше в Лиге Европы. Надо дождаться жеребьевки. Думаю, «Ростов» доказал, что способен на многое и в Европе. Прекрасно понимаем, что весной нам будет несладко. Но мы продолжим, будем стремиться выжимать максимум и в чемпионате, и в Лиге Европы, - заявил Нобоа.

«Ростов» на выезде сыграл вничью с ПСВ (0:0) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Для того, чтобы занять третье место в группе, дающее право участия в Лиге Европы-2016/17, ростовчанам достаточно было ничейного исхода, в то время как голландцам была необходима только победа.