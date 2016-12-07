Сергей Прядкин: За полтора года до чемпионата мира менять систему «осень - весна» не представляется возможным

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что в ближайшие годы лига не вернется к формату «весна - осень» в розыгрыше чемпионата страны.

- Говоря о том, что «в декабре играть нельзя», Виталий Леонтьевич Мутко, скорее всего имел в виду то, что погода, которую мы получили под занавес первой половины чемпионата, некомфортна ни для футболистов, ни для болельщиков, поскольку мешает командам показывать зрелищную игру.

Но президент РФС уже заявил, что за полтора года до начала чемпионата мира менять систему не представляется возможным. Мы просто не войдем в необходимый цикл. Замечу, что за последние четыре года погода ни разу не дала повода поднять тему возвращения к старой схеме проведения чемпионата. Но это вовсе не означает, что она не обсуждается специалистами, - заявил Прядкин.

Напомним, чемпионат России по футболу-2016/17 возобновится в начале марта.

Переход РФПЛ на систему «осень» - «весна» состоялся в 2011 году.





