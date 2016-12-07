День в истории. 30 лет назад киевское «Динамо» в 12-й раз стало чемпионом СССР

7 декабря 1986 года киевское «Динамо» обеспечило себе золотые медали чемпионата Советского Союза.

Еще никогда чемпион СССР не определялся так поздно. Причиной был перенос матчей с участием киевлян, выигравших в тот год Кубок обладателей кубков и составлявших костяк сборной, принимавшей участие в финальной стадии чемпионата мира.

В каждом из четырех выведенных за рамки календаря матчей им пришлось для сохранения завоеванного в предыдущем сезоне чемпионского звания играть на победу, причем дважды с главным конкурентом — московским «Динамо». Те пострадали от существовавшего лимита на ничьи, разойдясь миром в первом матче с киевлянами — 1:1. Но перед последним матчем первенства они продолжали сохранять лидерство. В Киеве в присутствии 100 000 зрителей хозяева поля забили в первом тайме два гола (Василий Рац и Анатолий Демьяненко с пенальти), а во втором не смогли помешать Игорю Колыванову отквитать один мяч, но победный счет удержали и в итоговой таблице на одно очко опередили конкурентов.

Бронзовым призером первенства стал московский «Спартак», а лучшим бомбардиром — московский динамовец Александр Бородюк, забивший 21 гол. Футболистом года был назван полузащитник киевлян Александр Заваров. Примечательно, что его одноклубник Игорь Беланов в тот же год был признан лучшим футболистом Европы и удостоен «Золотого мяча».