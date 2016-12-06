Валерий Рейнгольд: «Ростов» может побороться за Лигу Европы

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что «Ростов» займет третье место в своей группе Лиги чемпионов.

– «Ростов» может побороться за Лигу Европы. И выступление ростовчан никак нельзя назвать разочарованием, несмотря на то, что они, по сути, не боролись за выход в плей-офф. Но не каждая команда способна обыграть «Баварию». Большой плюс, который приведет к положительным сдвигам в игре команды.

Встреча группы D начнется сегодня в Эйндховене в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

«Ростов» с четырьмя очками занимает третье место в квартете, ПСВ с одним баллом - на четвертой строчке.