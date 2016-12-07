Валерий Рейнгольд: ЦСКА в Лигу Европы не попадет

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что ЦСКА не будет весной играть в Лиге Европы.

– ЦСКА может идти в отпуск. В Лигу Европы он не попадет. Лигу чемпионов армейцы провалили, хотя группа у них была намного проще, чем у «Ростова». Но это естественный процесс. ЦСКА всех распродал и играть нечем.

Напомним, матч «Тоттенхэм» - ЦСКА состоится 7 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.