Сергей Ребров: Сегодня игроки «Динамо» показали, что у нас есть команда

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров подвел итоги матча с «Бешикташем» (6:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

- Сегодня нам удалось показать, что у нас есть команда. Говорил ребятам перед матчем: мы должны сыграть так, чтобы показать, что у нас есть будущее. Сегодня был хороший матч, но игра до первого удаления и после него — это совсем разные вещи. Дело в том, что футболисты «Бешикташа» восприняли первое удаление как очень сильный удар, и после этого их игра сломалась.

Хотел бы высказать слова признательности тренеру «Бешикташа» (Шенолу Гюнешу - прим. ред.): его команда сегодня не заслуживала такого поражения. Но произошло то, что произошло, - заявил Ребров.

Матч в Киеве был под угрозой срыва из-за массовых драк болельщиков двух команд, в результате которых несколько фанатов получили ножевые ранения.



«Бешикташ» остался вдевятером уже к началу второго тайма: с поля были удалены защитник Андреас Бек и нападающий Венсан Абубакар.

Уверенная победа не позволила киевлянам улучшить турнирное положение: они финишировали четвертыми в группе В, набрав 5 очков. «Бешикташ» (7 очков) продолжит борьбу в Лиге Европы. «Наполи» и «Бенфика» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Сергея Реброва на посту главного тренера киевлян может сменить бывший наставник «Краснодара» Олег Кононов.



