Сергей Ребров: Сегодня игроки «Динамо» показали, что у нас есть команда
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров подвел итоги матча с «Бешикташем» (6:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
- Сегодня нам удалось показать, что у нас есть команда. Говорил ребятам перед матчем: мы должны сыграть так, чтобы показать, что у нас есть будущее. Сегодня был хороший матч, но игра до первого удаления и после него — это совсем разные вещи. Дело в том, что футболисты «Бешикташа» восприняли первое удаление как очень сильный удар, и после этого их игра сломалась.
Хотел бы высказать слова признательности тренеру «Бешикташа» (Шенолу Гюнешу - прим. ред.): его команда сегодня не заслуживала такого поражения. Но произошло то, что произошло, - заявил Ребров.
Матч в Киеве был под угрозой срыва из-за массовых драк болельщиков двух команд, в результате которых несколько фанатов получили ножевые ранения.
«Бешикташ» остался вдевятером уже к началу второго тайма: с поля были удалены защитник Андреас Бек и нападающий Венсан Абубакар.
Уверенная победа не позволила киевлянам улучшить турнирное положение: они финишировали четвертыми в группе В, набрав 5 очков. «Бешикташ» (7 очков) продолжит борьбу в Лиге Европы. «Наполи» и «Бенфика» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Сергея Реброва на посту главного тренера киевлян может сменить бывший наставник «Краснодара» Олег Кононов.
Матч
Динамо К - Бешикташ - 6:0 (4:0)
Голы
Беседин 9 (1:0). Ярмоленко 30 (2:0 - пен.). Буяльский 33 (3:0). Гонсалес 45 (4:0). Сидорчук 60 (5:0). Мораеш 77 (6:0).
Состав
Динамо К: Рудько, Антуньеш, Бурда, Вида, Хачериди, Рыбалка, Сидорчук (Корзун, 66), Буяльский, Гонсалес (Цыганков, 69), Ярмоленко, Беседин (Мораеш, 76)
Бешикташ: Агосто, Марсело, Бек, Тошич, Адриано, Арслан (Тосун, 46), Хатчинсон, Озьякуп, Сахан (Генюл, 46), Куарежма (Фрай, 70), Абубакар
Предупреждения:
Бурда, 44 - Озьякуп, 20; Абубакар, 30; Адриано, 49
Удаления:
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
06 декабря 22:45, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция