Красных завоевал серебро чемпионата мира
Россиянин Александр Красных завоевал серебряную медаль на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.
Турнир стартовал в канадском Виндзоре.
Золото на 400-метровке вольным стилем выиграл олимпийский чемпион Пекина-2008 Пак Тай Хван из Южной Кореи (3.34,59). Третьим стал венгр Петер Бернек (3.37,65).
21-летний Александр Красных является действующим чемпионом России в данной дисциплине.
Виндзор (Канада)
Чемпионат мира
Мужчины. 400 метров, вольный стиль
1. Пак Тай Хван (Южная Корея) — 3.34,59
2. Александр Красных (Россия) +0,71
3. Петер Бернек (Венгрия) +3,06.
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