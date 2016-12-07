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День в истории. Легенде «Бостона» Ларри Берду - 60!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Легенде «Бостона» Ларри Берду - 60!

Сегодня исполняется 60 лет легендарному американскому баскетболисту Ларри Берду.

Берд - один из самых ярких белых игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

С 1979 по 1992 год он защищал цвета клуба «Бостон Селтикс». В составе этой команды он трижды становился чемпионом НБА (1981, 1984, 1986). Три сезона кряду Ларри, игравший на позициях третьего и четвертого номеров, признавался самым ценным игроком лиги (1984 - 1986).

Номер «33», под которым выступал Ларри, навсегда выведен из обращения в «Бостоне». 

Берд 12 раз участвовал в «Матчах всех звезд». В 1992 году в Барселоне он стал олимпийским чемпионом в составе «Дрим тим» первого созыва - сборной США, которую составили звезды НБА.

В 1997 - 2000 годах Ларри Бкрд был главным тренером «Индианы». В 1998 году он был признан лучшим наставником НБА.


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