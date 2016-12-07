«Филадельфия» одержала шестую победу подряд, Проворов сделал голевой пас
Хоккеисты «Филадельфии» на своем льду переиграли «Флориду» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Результативной передачей в составе «Летчиков» отметился российский защитник-новичок Иван Проворов.
А победную шайбу на последней минуте овертайма забросил Якуб Ворачек с подачи капитана команды Клода Жиру.
«Филадельфия» одержала шестую победу подряд. Напомним, голкипер «Флайерз» Стив Мэйсон был признан первой звездой НХЛ по итогам минувшей недели.
Матч
Филадельфия - Флорида - 3:2 О.Т. (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Барков (Смит, Писик), 15:40 (0:1). Симмондс (Макдональд, Проворов), 17:07 (1:1). Симмондс (Жиру, Гостисбеер), 30:08 (2:1). Йокинен (Сивиур, Матесон), 55:12 (2:2). Ворачек (Жиру), 64:51 (3:2).
Место и дата
07 декабря 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция