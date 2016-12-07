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Россияне выиграли эстафету 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские спортсмены завоевали золотые медали в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Турнир стартовал сегодня в канадском Виндзоре. 

В составе золотой российской четверки выступали Владимир Морозов, Никита Лобинцев, Михаил Вековищев и Александр Попков.

Ранее серебро на дистанции 400 метров вольным стилем завоевал Александр Красных.

Виндзор (Канада)

Чемпионат мира на короткой воде

Мужчины. Эстафета 4х100 метров, вольный стиль

1. Россия — 3.05,90.
2. Франция +1,45.
3. США +1,86. 


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