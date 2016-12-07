Россияне выиграли эстафету 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира
Российские спортсмены завоевали золотые медали в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.
Турнир стартовал сегодня в канадском Виндзоре.
В составе золотой российской четверки выступали Владимир Морозов, Никита Лобинцев, Михаил Вековищев и Александр Попков.
Ранее серебро на дистанции 400 метров вольным стилем завоевал Александр Красных.
Виндзор (Канада)
Чемпионат мира на короткой воде
Мужчины. Эстафета 4х100 метров, вольный стиль
1. Россия — 3.05,90.
2. Франция +1,45.
3. США +1,86.
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