Медальный план сборной России на Олимпиаду-2018 - четыре награды

Правление Союза биатлонистов России утвердило медальный план команды на Олимпийские игры-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.



Перед сборной поставлена задача выступить не хуже, чем на Играх в Сочи-2014. Напомним, на домашней Олимпиаде россияне выиграли четыре медали: одно золото (мужская эстафета), два серебра (Ольга Вилухина, женская эстафета) и одну бронзу (Евгений Гараничев).

- Подготовка к Олимпийским играм 2018 года - безусловно, важнейшая задача для нашей команды. Мы должны не просто показать успешные результаты в Южной Корее - мы обязаны выступить не хуже, чем в Сочи. Планка поставлена очень высокая, - заявил главный тренер сборной России Александр Касперович.

- К сожалению, у нас нет новых Пылевой, Резцовой или Богалий. Поэтому остается только ждать и надеяться на новое поколение. Надо обновить состав женской команды, дать шанс молодым спортсменкам. Только тогда мы сможем на что-то рассчитывать. На мужчин есть надежда. Однако и конкуренцию в современном биатлоне никто не отменял — на награды слишком много претендентов. Поэтому четыре медали в Пхенчхане будут приемлемым результатом, - поделился своим мнением бывший президент СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.





