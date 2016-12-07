Бывший игрок сборной России и чиновник РФБ Дмитрий Домани объявлен в розыск

Бывший исполнительный директор Российской Федерации Баскетбола Дмитрий Домани разыскивается в связи с обвинением в мошенничестве.

В ходе предварительного следствия в отношении Домани было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Однако предъявить обвинение и допросить Домани оказалось невозможным из-за того, что его местонахождение не было установлено. Бывший защитник сборной России объявлен в розыск.

Дмитрий Домани дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (1994, 1998). Будучи игроком ЦСКА, он трижды выигрывал чемпионат страны.

С 2013 года Домани исполнял обязанности генерального менеджера мужской сборной России.

Напомним, бывший президент РФБ Юлия Аникеева также была уличена в противозаконной деятельности и в апреле текущего года была помещена под домашний арест.

