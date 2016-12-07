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Ничья в пользу «Ростова» и триумф российских пловцов в Канаде. Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

1. Футболисты «Ростова» выдержали натиск ПСВ в Эйндховене и добились необходимого результата. Нулевая ничья позволила команде занять третье место в группе. Вице-чемпионы России будущей весной продолжат свой путь уже в Лиге Европы. 

2. Бывший наставник «Спартака», «Армавира» и «Мальорки», а ныне эксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин отмечает, что ростовчане смогли достойно выступить в еврокубках, несмотря на финансовые и организационные трудности, которые клуб был вынужден преодолевать на старте сезона.

3. А полузащитник «Ростова» Александр Ерохин в свою очередь подчеркнул, что команда в Голландии ощущала поддержку всех россиян, неравнодушных к футболу.

4. Неожиданная осечка «ПСЖ» в матче с болгарским «Лудогорцем» позволила лондонскому «Арсеналу» стать первым в группе А. Команда Арсена Венгера впервые с 2005 года преодолела групповой раунд без единого поражения.

5. Киевское «Динамо» громко хлопнуло дверью, прощаясь с Лигой чемпионов. Украинская команда на домашнем стадионе «Олимпийский» забила 6 безответных мячей в ворота стамбульского «Бешикташа». Возможно, этот разгром позволит Сергею Реброву остаться на посту главного тренера киевлян, а слухи о будущем назначении на этот пост Олега Кононова так и останутся слухами.

6. 7 декабря - исторический день для «Динамо». Ровно 30 лет назад киевляне одержали ключевую победу в чемпионате СССР, которая позволила им обойти в турнирной таблице одноклубников из Москвы и в 12-й раз завоевать награды высшей пробы.

7. «Филадельфия Флайерз» делает все возможное для преодоления последствий игрового кризиса на старте сезона. Сегодня «Летчики» одержали шестую кряду победу в регулярном чемпионате НХЛ. Иван Проворов отметился в матче с «Флоридой» результативной передачей, Стив Мэйсон отразил 42 броска, а Якуб Ворачек забросил победную шайбу в овертайме.

8. Владимир Морозов, Никита Лобинцев, Михаил Вековищев и Александр Попков выиграли золото чемпионата мира на короткой воде, который стартовал в канадском Виндзоре. Российская эстафетная четверка выиграла финальный заплыв 4 по 100 метров (вольным стилем). А часом ранее молодой Александр Красных стал вторым на 400-метровке.

9. Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что Леонид Слуцкий не сможет покинуть ЦСКА на мажорной ноте. По его мнению, армейцы не добьются необходимой победы в гостевом матче с «Тоттенхэмом».

10. Криминальный скандал вокруг бывшего руководства Российской федерации баскетбола только набирает обороты. Экс-президент РФБ Юлия Аникеева была взята под домашний арест, а бывший исполнительный директор организации Дмитрий Домани, подозреваемый в мошенничестве, объявлен в розыск правоохранительными органами. 

11. Четыре медали - такую задачу-минимум поставил перед российскими биатлонистами в олимпийском Пхенчхане (2018) СБР. По словам главного тренера Александра Касперовича, команда обязана выступить в Корее не хуже, чем на домашних Играх в Сочи.

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