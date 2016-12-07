Петр Авен: Побывал в раздевалке «Спартака» – там очень хорошая атмосфера

Член наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Петр Авен высказался о матче московского «Спартака» с «Рубином» (2:1), а также поведал о настроении в стане красно-белых.



«Мне понравилась игра с «Рубином». Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом весной. Футболисты показали характер, отыгрались в первый раз за долгое время. Это очень важно. Я впервые за очень много лет побывал в раздевалке «Спартака» – там очень хорошая атмосфера. В последний раз я был в раздевалке команды еще при Бескове. Мне кажется, что «Спартак» вполне способен выиграть золото в этом сезоне. Атмосфера в раздевалке – чемпионская», – цитирует Авена издание «Известия».

На данный момент «Спартак» под руководством Массимо Карреры занимает первое место в таблице РФПЛ, набрав после 17-ти туров 40 очков.