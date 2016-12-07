Петр Авен: Побывал в раздевалке «Спартака» – там очень хорошая атмосфера
Член наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Петр Авен высказался о матче московского «Спартака» с «Рубином» (2:1), а также поведал о настроении в стане красно-белых.
«Мне понравилась игра с «Рубином». Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом весной. Футболисты показали характер, отыгрались в первый раз за долгое время. Это очень важно. Я впервые за очень много лет побывал в раздевалке «Спартака» – там очень хорошая атмосфера. В последний раз я был в раздевалке команды еще при Бескове. Мне кажется, что «Спартак» вполне способен выиграть золото в этом сезоне. Атмосфера в раздевалке – чемпионская», – цитирует Авена издание «Известия».
На данный момент «Спартак» под руководством Массимо Карреры занимает первое место в таблице РФПЛ, набрав после 17-ти туров 40 очков.
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция