Георгий Черданцев: «Ростов»? Когда есть характер, тогда и случается успех через не могу
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал выход «Ростова» в Лигу Европы.
Напомним, накануне донской клуб сыграл вничью в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ (0:0) и обеспечил себе выступление в европейском турнире.
«Молодцы! Дотерпели! С победой! Всех! Когда есть характер, это самое главное. Тогда и случается успех через не могу», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
Молодцы! Дотерпели! С победой! Всех! Когда есть характер, это самое главное. Тогда и случается успех через не могу. 👏👏👏— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 6 декабря 2016 г.
Матч
Состав
ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)
Предупреждения:
Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция