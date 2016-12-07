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Георгий Черданцев: «Ростов»? Когда есть характер, тогда и случается успех через не могу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал выход «Ростова» в Лигу Европы.

Напомним, накануне донской клуб сыграл вничью в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ (0:0) и обеспечил себе выступление в европейском турнире.

«Молодцы! Дотерпели! С победой! Всех! Когда есть характер, это самое главное. Тогда и случается успех через не могу», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Матч

ПСВ - Ростов - 0:0

Состав

ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.

Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)

Предупреждения:

Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция

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