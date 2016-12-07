Георгий Черданцев: «Ростов»? Когда есть характер, тогда и случается успех через не могу

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал выход «Ростова» в Лигу Европы.



Напомним, накануне донской клуб сыграл вничью в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ (0:0) и обеспечил себе выступление в европейском турнире.



«Молодцы! Дотерпели! С победой! Всех! Когда есть характер, это самое главное. Тогда и случается успех через не могу», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.