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«Виннипег» – «Детройт»: Бурмистров получил травму и не сумел доиграть матч

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский форвард «Виннипега» Александр Бурмистров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (3:4 Б) получил травму.

В начале второго периода спортсмен из РФ повредил верхнюю часть тела, после чего на площадку больше не выходил. Как заявил наставник «реактивщиков» Пол Морис, на данный момент неизвестно, насколько серьезно повреждение российского нападающего.

В 22-х матчах нынешнего сезона Александр заработал 2 очка (0+2) очка при показателе полезности «-4».

В конце ноября Бурмистров четыре матча подряд оставался в запасе, а его игровое время колеблется около отметки в 10 минут. 

Матч

Виннипег - Детройт - 3:4 Б. (3:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Копп (Данё, Чиаро), 6:41 (1:0). Татар (Зеттерберг, ДеКайзер), 7:05 (1:1). Бафлин (Уилер, Лайне), 11:22 (2:1). Лайне (Бафлин, Элерс), 13:06 (3:1). Манта (Ларкин), 30:59 (3:2). Ванек (Нюквист, Оуллет), 37:52 (3:3).

Победный буллит:

Зеттерберг - 3:4.

Место и дата

07 декабря 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

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