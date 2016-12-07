«Виннипег» – «Детройт»: Бурмистров получил травму и не сумел доиграть матч

Российский форвард «Виннипега» Александр Бурмистров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (3:4 Б) получил травму.



В начале второго периода спортсмен из РФ повредил верхнюю часть тела, после чего на площадку больше не выходил. Как заявил наставник «реактивщиков» Пол Морис, на данный момент неизвестно, насколько серьезно повреждение российского нападающего.



В 22-х матчах нынешнего сезона Александр заработал 2 очка (0+2) очка при показателе полезности «-4».

В конце ноября Бурмистров четыре матча подряд оставался в запасе, а его игровое время колеблется около отметки в 10 минут.