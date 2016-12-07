Макарова вошла в топ-40 самых популярных теннисисток

Российская теннисистка Екатерина Макарова вошла в список 50 самых популярных игроков тура по количеству запросов на официальном сайте WTA.



Отмечается, что во втором выпуске были приведены имена теннисисток, занявших места с 40-го по 31-е, где спортсменка из РФ заняла 38-ю строчку.



Самые популярные игроки года

Места с 40-го по 31-е

40. Тимя Бабош (Венгрия).

39. Чжан Шуай (Китай).

38. Екатерина Макарова (Россия).

37. Саманта Стосур (Австралия).

36. Елена Остапенко (Латвия).

35. Люси Шафаржова (Чехия).

34. Камила Джорджи (Италия).

33. Саня Мирза (Индия).

32. Каролин Гарсия (Франция).

31. Кристина Младенович (Франция).



