Александр Мостовой – о лидерстве «Спартака»: Фарт в футболе еще никто не отменял, в том числе чемпионский

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе красно-белых над «Рубином» в 17-м туре чемпионата России.



«Надо признать, что во многих матчах ничейный результат в играх с участием «Спартака» был бы более справедливым, чем его победы над соперниками, но фарт в футболе еще никто не отменял, в том числе чемпионский. Поэтому хотя впереди 13 туров, но все уже попахивает завоеванием красно-белыми первого за долгие годы титула.



По игре «Рубин» ни в чем не уступал спартаковцам, но удаление в его составе и грубейшие ошибки защитников гостей, в первом случае, когда дали остановить мяч Промесу, а во втором вообще вынесли снаряд на ногу Глушакову, который уже не один гол так забил, привели к поражению. Хотя этому элементарному правилу еще в футбольных школах учат: выбивать мяч от ворот можно куда угодно, но только не в центр. В итоге по стечению обстоятельств «Спартак» идет на первом месте с пятиочковым отрывом, а остальные за ним плетутся. Потом будут кусать локти, но поезд уже уйдет», – цитирует Мостового «Спорт уик-энд».



На данный момент «Спартак» под руководством Массимо Карреры занимает первое место в таблице РФПЛ, набрав после 17-ти туров 40 очков.