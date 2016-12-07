Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Мостовой – о лидерстве «Спартака»: Фарт в футболе еще никто не отменял, в том числе чемпионский

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе красно-белых над «Рубином» в 17-м туре чемпионата России.

«Надо признать, что во многих матчах ничейный результат в играх с участием «Спартака» был бы более справедливым, чем его победы над соперниками, но фарт в футболе еще никто не отменял, в том числе чемпионский. Поэтому хотя впереди 13 туров, но все уже попахивает завоеванием красно-белыми первого за долгие годы титула. 

По игре «Рубин» ни в чем не уступал спартаковцам, но удаление в его составе и грубейшие ошибки защитников гостей, в первом случае, когда дали остановить мяч Промесу, а во втором вообще вынесли снаряд на ногу Глушакову, который уже не один гол так забил, привели к поражению. Хотя этому элементарному правилу еще в футбольных школах учат: выбивать мяч от ворот можно куда угодно, но только не в центр. В итоге по стечению обстоятельств «Спартак» идет на первом месте с пятиочковым отрывом, а остальные за ним плетутся. Потом будут кусать локти, но поезд уже уйдет», – цитирует Мостового «Спорт уик-энд».

На данный момент «Спартак» под руководством Массимо Карреры занимает первое место в таблице РФПЛ, набрав после 17-ти туров 40 очков.

Матч

Спартак - Рубин - 2:1 (1:1)

Голы

Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)

Предупреждения:

Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75

Удаления:

Промес, 76 - Набиуллин, 70

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Пономарев: Момент для объявления об уходе Слуцкий выбрал неудачныйУвольнение из ЦСКА тренера Леонида Слуцкого комментирует бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.Сергей Балахнин: «Ростов» оправдано пожертвовал чемпионатом РоссииБывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился эмоциями от выступления футбольного клуба «Ростов» в Лиге чемпионов.Олег Долматов: Логики в отставке Слуцкого нетБывший главный тренер «Ростова» и ЦСКА Олег Долматов поделился мнением об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейского клуба.Леонид Слуцкий: Всегда хочется поставить восклицательный знак в любом делеГлавный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, для которого матч с «Тоттенхэмом» будет последним на тренерском мостике армейцев, поделился своими ожиданиями.Валерий Масалитин: Игрокам придется доказывать Гончаренко свою состоятельностьВалерий Масалитин: Игрокам придется доказывать Гончаренко свою состоятельностьБывший нападающий московского ЦСКА высказался о решении Леонида Слуцкого покинуть столичный клуб после матча с «Тоттенхэмом».Ромуло может покинуть «Спартак» в январе 2017 годаКак сообщает Globoesporte, полузащитник московского «Спартака» Ромуло может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.Гилерме: Календарь сверстан неправильноГилерме: Календарь сверстан неправильноВратарь «Локомотива» Гилерме подвел итоги первой части сезона, рассказал о работе с Юрием Семиным и о возможном уходе Александра Самедова.Георгий Черданцев: «Ростов»? Когда есть характер, тогда и случается успех через не могуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал выход «Ростова» в Лигу Европы.Петр Авен: Побывал в раздевалке «Спартака» – там очень хорошая атмосфераЧлен наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Петр АвенСергей Прядкин: За полтора года до чемпионата мира менять систему «осень - весна» не представляется возможнымПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что в ближайшие годы лига не вернется к формату «весна - осень» в розыгрыше чемпионата страны.Долголетие Слуцкого. Колонка Константина КлещеваДолголетие Слуцкого. Колонка Константина КлещеваКонстантин Клещев – о предстоящем уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА.Александр Бубнов: Игроки-то, наверняка, об уходе тренера знали заранееФутбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уходе из ЦСКА Леонида Слуцкого.Понтус Вернблум: Слуцкий – лучший тренер из тех, что были у меняПолузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.Виталий Мутко: Леонид Викторович еще свое слово в футболе скажетПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал заявление ЦСКА об увольнении Леонида Слуцкого.Максим Потапов: Большинство казанцы чаще получали, но мы выстоялиКапитан «Спартака» Максим Потапов прокомментировал победу над «Ак Барсом» - 1:0.Юрий Белоус: Хочется увидеть Слуцкого в английском клубеЮрий Белоус: Хочется увидеть Слуцкого в английском клубеИзвестный футбольный функционер, под руководством которого Слуцкий работал в ФК «Москва», прокомментировал отставку главного тренера ЦСКА.Евгений Гинер: У нас есть время подумать, посмотреть и определиться с новым тренеромПрезидент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера.Слабеем. Евгений Дзичковский – с итогами первой части сезонаСлабеем. Евгений Дзичковский – с итогами первой части сезонаОбозреватель «Советского спорта» подводит итоги первой части сезона и огорчается некоторым из них.Сергей Балахнин: На данный момент Слуцкий – самый успешный тренер РоссииБывший помощник Леонида Слуцкого по сборной России Сергей Балахнин прокомментировал заявление ЦСКА об отставке главного тренера.«Главное – надолго в тень не уйти». Ловчев – об уходе Слуцкого«Главное – надолго в тень не уйти». Ловчев – об уходе СлуцкогоОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует уход из ЦСКА Леонида Слуцкого.

Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Мостовой
Александр Мостовойвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение