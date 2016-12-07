Александр Мостовой – о лидерстве «Спартака»: Фарт в футболе еще никто не отменял, в том числе чемпионский
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе красно-белых над «Рубином» в 17-м туре чемпионата России.
«Надо признать, что во многих матчах ничейный результат в играх с участием «Спартака» был бы более справедливым, чем его победы над соперниками, но фарт в футболе еще никто не отменял, в том числе чемпионский. Поэтому хотя впереди 13 туров, но все уже попахивает завоеванием красно-белыми первого за долгие годы титула.
По игре «Рубин» ни в чем не уступал спартаковцам, но удаление в его составе и грубейшие ошибки защитников гостей, в первом случае, когда дали остановить мяч Промесу, а во втором вообще вынесли снаряд на ногу Глушакову, который уже не один гол так забил, привели к поражению. Хотя этому элементарному правилу еще в футбольных школах учат: выбивать мяч от ворот можно куда угодно, но только не в центр. В итоге по стечению обстоятельств «Спартак» идет на первом месте с пятиочковым отрывом, а остальные за ним плетутся. Потом будут кусать локти, но поезд уже уйдет», – цитирует Мостового «Спорт уик-энд».
На данный момент «Спартак» под руководством Массимо Карреры занимает первое место в таблице РФПЛ, набрав после 17-ти туров 40 очков.
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция