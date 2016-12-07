«Вест Хэм» рассчитывает в январе 2017 года усилиться игроками «Челси» и «Манчестер Юнайтед»
Тренерский штаб «Вест Хэма» во главе со Славеном Биличем планирует укрепить состав команды в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает издание Evening Standard.
По информации источника, наставник лондонского клуба заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни. Отмечается, что Билич также планирует пригласить в команду голкипера «Челси» Асмира Беговича.
На данный момент «Вест Хэм», набрав после 14-ти туров 12 баллов, занимает 17-е место в таблице АПЛ.
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