Ромуло может покинуть «Спартак» в январе 2017 года

Как сообщает Globoesporte, полузащитник московского «Спартака» Ромуло может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.



По информации источника, в услугах игрока столичной команды заинтересован «Фламенго». Отмечается, что к футболисту также проявляют интерес и другие бразильские клубы.



Также сообщается, что в ближайшее время Ромуло проведет переговоры с представителями «Фламенго».



В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел во всех турнирах за «Спартак» 10 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 3,50 млн евро, а его контракт со «Спартаком» истекает летом 2017 года.