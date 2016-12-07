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Ромуло может покинуть «Спартак» в январе 2017 года

Источник:  GloboEsporteКомментарии

Как сообщает Globoesporte, полузащитник московского «Спартака» Ромуло может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

По информации источника, в услугах игрока столичной команды заинтересован «Фламенго». Отмечается, что к футболисту также проявляют интерес и другие бразильские клубы. 

Также сообщается, что в ближайшее время Ромуло проведет переговоры с представителями «Фламенго».

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел во всех турнирах за «Спартак» 10 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 3,50 млн евро, а его контракт со «Спартаком» истекает летом 2017 года.

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