Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Полузащитник ПСВ: «Ростов» играл очень плотно, в этой команде немало классных игроков

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник ПСВ Барт Рамселаар подвел итоги матча с «Ростовом», который состоялся в Голландии в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0).

«Мы создали много опасных моментов, в концовке соперник только оборонялся, но в результате именно он прошел дальше. Трибуны нам очень помогали, но удача была не на нашей стороне. «Ростов» играл очень плотно, в этой команде немало классных игроков», – цитирует Рамселаара официальный сайт УЕФА.

Отметим, что благодаря ничейному результату с ПСВ, российский клуб вышел в Лигу Европы.

Матч

ПСВ - Ростов - 0:0

Состав

ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.

Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)

Предупреждения:

Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Герои! Борзыкин – о триумфальной еврокубковой кампании «Ростова»Герои! Борзыкин – о триумфальной еврокубковой кампании «Ростова»Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о том, какой ценой дался «Ростову» выход в еврокубковый плей-офф.Александр Бубнов: С какой стати «Тоттенхэм» должен проигрывать ЦСКА на домашней арене?Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского ЦСКА с «Тоттенхэмом», который состоится сегодня в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.«ЦСКА не проиграет «Тоттенхэму». Прогноз «Советского спорта»«ЦСКА не проиграет «Тоттенхэму». Прогноз «Советского спорта»Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко дает прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов.Сергей Балахнин: «Ростов» оправдано пожертвовал чемпионатом РоссииБывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился эмоциями от выступления футбольного клуба «Ростов» в Лиге чемпионов.«Это командный характер!» Ловчев – об игре «Ростова»«Это командный характер!» Ловчев – об игре «Ростова»Обозреватель «Советского спорта» присоединился к Курбану Бердыеву. «Ростов», по его мнению, действительно — мужики!Клопп побывал на матче «Барселона» – «Боруссия» М (фото)Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетил матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.Виталий Мутко: «Ростов» заслужил выход в Лигу ЕвропыПрезидент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от выступления «Ростова» в Лиге чемпионов.Леонид Слуцкий: Всегда хочется поставить восклицательный знак в любом делеГлавный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, для которого матч с «Тоттенхэмом» будет последним на тренерском мостике армейцев, поделился своими ожиданиями.«Мне действительно везет». Зидан – перед матчем с дортмундской «Боруссией»«Мне действительно везет». Зидан – перед матчем с дортмундской «Боруссией»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча с дортмундской «Боруссией» ответил на вопросы журналистов.Георгий Черданцев: «Ростов»? Когда есть характер, тогда и случается успех через не могуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал выход «Ростова» в Лигу Европы.Баба и воз. Почему ЦСКА не нужна Лига ЕвропыБаба и воз. Почему ЦСКА не нужна Лига Европы«Советский спорт» объясняет, почему неудача в матче с «Тоттенхэмом» и непопадание в Лигу Европы не станут для ЦСКА трагедией.Ничья в пользу «Ростова» и триумф российских пловцов в Канаде. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.«Тоттенхэм» – ЦСКА. Текстовая трансляция начнется в 22:45Матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - ЦСКА на сайте «Советского спорта».«Реал» – «Боруссия» (Д). Текстовая трансляция начнется в 22:45Матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» - «Боруссия» (Д) на сайте «Советского спорта».Сергей Ребров: Сегодня игроки «Динамо» показали, что у нас есть командаГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров подвел итоги матча с «Бешикташем» (6:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.Кристиан Нобоа: В условиях плотного графика игр у нас почти не осталось силПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от матча с ПСВ (0:0) в Лиге чемпионов.Иван Данияльнц: Джанаев неоднократно подтверждал мастерство мужественными поступкамиГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился своим мнением по поводу игры вратаря Сослана Джанаева и всей ростовской команды.«Арсенал» впервые с 2005 года преодолел групповой этап Лиги чемпионов без пораженийЛондонский «Арсенал» обошел «ПСЖ» в споре за первое место в группе А Лиги чемпионов.Зут признан лучшим игроком матча ПСВ – «Ростов»Голкипер голландского ПСВ Йерун Зут признан лучшим игроком матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом» (0:0).Филлип Коку: Закономерно, что ПСВ покидает еврокубки уже сейчас. «Ростов» грамотно оборонялсяФиллип Коку: Закономерно, что ПСВ покидает еврокубки уже сейчас. «Ростов» грамотно оборонялсяГлавный тренер голландского ПСВ Филлип Коку подвел итоги выступлению своей команды на групповом этапе Лиги чемпионов-2016/17.

ПСВ
ПСВкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Барт Рамселар
Барт Рамселарвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение