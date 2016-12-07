Полузащитник ПСВ: «Ростов» играл очень плотно, в этой команде немало классных игроков

Полузащитник ПСВ Барт Рамселаар подвел итоги матча с «Ростовом», который состоялся в Голландии в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0).



«Мы создали много опасных моментов, в концовке соперник только оборонялся, но в результате именно он прошел дальше. Трибуны нам очень помогали, но удача была не на нашей стороне. «Ростов» играл очень плотно, в этой команде немало классных игроков», – цитирует Рамселаара официальный сайт УЕФА.

Отметим, что благодаря ничейному результату с ПСВ, российский клуб вышел в Лигу Европы.