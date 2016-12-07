Полузащитник ПСВ: «Ростов» играл очень плотно, в этой команде немало классных игроков
Полузащитник ПСВ Барт Рамселаар подвел итоги матча с «Ростовом», который состоялся в Голландии в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0).
«Мы создали много опасных моментов, в концовке соперник только оборонялся, но в результате именно он прошел дальше. Трибуны нам очень помогали, но удача была не на нашей стороне. «Ростов» играл очень плотно, в этой команде немало классных игроков», – цитирует Рамселаара официальный сайт УЕФА.
Отметим, что благодаря ничейному результату с ПСВ, российский клуб вышел в Лигу Европы.
Матч
Состав
ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)
Предупреждения:
Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция