Леонид Слуцкий: Всегда хочется поставить восклицательный знак в любом деле

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, для которого матч с «Тоттенхэмом» будет последним на тренерском мостике армейцев, поделился своими ожиданиями.



«Всегда хочется поставить восклицательный знак в любом деле, которым занимаешься, тем более так долго. Но прекрасно понимаю, что сделать это будет непросто.



«Тоттенхэм» – сильная команда с хорошим подбором игроков, способных показывать разнообразный футбол», – цитирует специалиста пресс-служба столичной команды.

Напомним, матч с «Тоттенхэмом» ЦСКА проведет в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Лондоне и стартует в 22.45 мск.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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Матч Тоттенхэм - ЦСКА Место и дата 07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция



