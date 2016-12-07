Олег Долматов: Логики в отставке Слуцкого нет

Бывший главный тренер «Ростова» и ЦСКА Олег Долматов поделился мнением об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейского клуба.

Я думаю, логики здесь нет. Команда в тройке, может даже закрепиться за тройку в своей отборочной группе Лиги чемпионов. А какие-то спады, которые возникают, связаны с игроками. Прежде всего, клуб не приобрел нападающего. Во-вторых, полным ходом идет омоложение. Ждать, что ЦСКА будет конкретно бороться за чемпионство в этом сезоне, трудно, - цитирует Долматова «Р-Спорт».

Напомним, последний матч для Слуцкого в качестве главного тренера армейцев – против «Тоттенхэма» на «Уэмбли» – начнется в среду в 22.45 (мск).

Во вторник об отставке Слуцкого сообщил официальный твиттер армейцев, написав: «Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после игры с «Тоттенхэмом». Имя нового наставника будет названо до конца недели».

Слуцкий возглавляет ЦСКА с 26 октября 2009 года. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).