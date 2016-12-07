Виталий Мутко: «Ростов» заслужил выход в Лигу Европы
Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от выступления футбольного клуба «Ростов» в Лиге чемпионов.
- Ростов»
впервые играет в группе Лиги чемпионов,
занимает третье место в непростой
группе, где играют гранды мирового
футбола «Бавария» и «Атлетико»,
ПСВ хорошая команда. «Ростов»
обыграл «Баварию», идет на третьем
месте, и это заслуженно, очень достойный
результат
Хороший матч, хорошее событие, ребята решили задачу и вышли в весеннюю стадию Лиги Европы. Думаю, что для любого клуба, который первый раз стартует в европейских кубках, это очень серьезный результат. Нужно поздравить команду, тренеров, ребят и весь клуб с тем, что как минимум одна наша команда весной будет играть. Так что все здорово, - передает слова Мутко ТАСС.
Напомним, что во вторник в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов»Ростов» на выезде сыграл вничью с ПСВ (0:0). Для того, чтобы занять третье место в группе, дающее право участия в Лиге Европы-2016/17, ростовчанам достаточно было ничейного исхода, в то время как голландцам была необходима только победа.
Добавим, что
в текущем сезоне «Ростов» дебютировал
в Лиге чемпионов.
Матч
Состав
ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)
Предупреждения:
Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция