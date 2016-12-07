Виталий Мутко: «Ростов» заслужил выход в Лигу Европы

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от выступления футбольного клуба «Ростов» в Лиге чемпионов.

- Ростов» впервые играет в группе Лиги чемпионов, занимает третье место в непростой группе, где играют гранды мирового футбола «Бавария» и «Атлетико», ПСВ хорошая команда. «Ростов» обыграл «Баварию», идет на третьем месте, и это заслуженно, очень достойный результат



Хороший матч, хорошее событие, ребята решили задачу и вышли в весеннюю стадию Лиги Европы. Думаю, что для любого клуба, который первый раз стартует в европейских кубках, это очень серьезный результат. Нужно поздравить команду, тренеров, ребят и весь клуб с тем, что как минимум одна наша команда весной будет играть. Так что все здорово, - передает слова Мутко ТАСС.

Напомним, что во вторник в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов»Ростов» на выезде сыграл вничью с ПСВ (0:0). Для того, чтобы занять третье место в группе, дающее право участия в Лиге Европы-2016/17, ростовчанам достаточно было ничейного исхода, в то время как голландцам была необходима только победа.

Добавим, что в текущем сезоне «Ростов» дебютировал в Лиге чемпионов.

