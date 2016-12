Клопп побывал на матче «Барселона» – «Боруссия» М (фото)

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетил матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

📷 Jürgen Klopp and the @LFC squad are at Camp Nou to see #FCBBorussia in the #UCL #FCBlive pic.twitter.com/bUmhhPr6Kk