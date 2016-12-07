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«Барселона» – «Реал»: Альба и Ковачич устроили словесную перепалку (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Marca, во время матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом» защитник каталонского клуба Жорди Альба повздорил с хавбеком «сливочных» Матео Ковачичем.

По информации источника, игрок хозяев сказал хорвату следующее: «Дурак, подучи испанский язык». Ковачич ответил своему обидчику: «А ты научись разговаривать в принципе, идиот. И вообще, заткнись».

Напомним, матч между командами состоялся 3 декабря на стадионе «Камп Ноу» в рамках 14-тура Примеры (1:1).


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