«Барселона» – «Реал»: Альба и Ковачич устроили словесную перепалку (видео)

Как сообщает Marca, во время матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом» защитник каталонского клуба Жорди Альба повздорил с хавбеком «сливочных» Матео Ковачичем.



По информации источника, игрок хозяев сказал хорвату следующее: «Дурак, подучи испанский язык». Ковачич ответил своему обидчику: «А ты научись разговаривать в принципе, идиот. И вообще, заткнись».

Напомним, матч между командами состоялся 3 декабря на стадионе «Камп Ноу» в рамках 14-тура Примеры (1:1).

Ver el intento desesperado de Jordi Alba para provocar Kovacic



pic.twitter.com/QVe9z5Y6v4 — ALTAREJOS® (@RMADRIDISMO5) December 6, 2016



