«Барселона» – «Реал»: Альба и Ковачич устроили словесную перепалку (видео)
Как сообщает Marca, во время матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом» защитник каталонского клуба Жорди Альба повздорил с хавбеком «сливочных» Матео Ковачичем.
По информации источника, игрок хозяев сказал хорвату следующее: «Дурак, подучи испанский язык». Ковачич ответил своему обидчику: «А ты научись разговаривать в принципе, идиот. И вообще, заткнись».
Напомним, матч между командами состоялся 3 декабря на стадионе «Камп Ноу» в рамках 14-тура Примеры (1:1).
Ver el intento desesperado de Jordi Alba para provocar Kovacic— ALTAREJOS® (@RMADRIDISMO5) December 6, 2016
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