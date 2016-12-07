Сергей Балахнин: «Ростов» оправдано пожертвовал чемпионатом России
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился эмоциями от выступления футбольного клуба «Ростов» в Лиге чемпионов.
- Что касается «Ростова», то для них это логично пожертвовать чемпионатом России и сделать упор на ЛЧ, потому что в Лиге чемпионов они зарабатывают деньги, которых сейчас им явно не хватает. Лига чемпионов и дальнейшее выступление в еврокубках достаточно хорошо оплачивается. Они зарабатывают деньги. Они выбрали реальность и решили сделать упор на еврокубки. На мой взгляд, это полностью оправдано.
«Ростов» показал хорошую по качеству игру. В принципе ту реальную задачу, которая ставилась, они выполнили и вышли дальше. Смело можно записать в актив историческую победу над «Баварией» (3:2). Говорить о предстоящем выступлении в Лиге Европы весной трудно. Тут очень много составляющих: и зимняя подготовка, и селекция. Говорить сейчас о весне преждевременно, - цитирует Балахнина «Р-Спорт».
Напомним, что во вторник в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов»Ростов» на выезде сыграл вничью с ПСВ (0:0). Для того, чтобы занять третье место в группе, дающее право участия в Лиге Европы-2016/17, ростовчанам достаточно было ничейного исхода, в то время как голландцам была необходима только победа.
Матч
Состав
ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)
Предупреждения:
Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция