Сергей Балахнин: «Ростов» оправдано пожертвовал чемпионатом России

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился эмоциями от выступления футбольного клуба «Ростов» в Лиге чемпионов.

- Что касается «Ростова», то для них это логично пожертвовать чемпионатом России и сделать упор на ЛЧ, потому что в Лиге чемпионов они зарабатывают деньги, которых сейчас им явно не хватает. Лига чемпионов и дальнейшее выступление в еврокубках достаточно хорошо оплачивается. Они зарабатывают деньги. Они выбрали реальность и решили сделать упор на еврокубки. На мой взгляд, это полностью оправдано.

«Ростов» показал хорошую по качеству игру. В принципе ту реальную задачу, которая ставилась, они выполнили и вышли дальше. Смело можно записать в актив историческую победу над «Баварией» (3:2). Говорить о предстоящем выступлении в Лиге Европы весной трудно. Тут очень много составляющих: и зимняя подготовка, и селекция. Говорить сейчас о весне преждевременно, - цитирует Балахнина «Р-Спорт».

Напомним, что во вторник в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов»Ростов» на выезде сыграл вничью с ПСВ (0:0). Для того, чтобы занять третье место в группе, дающее право участия в Лиге Европы-2016/17, ростовчанам достаточно было ничейного исхода, в то время как голландцам была необходима только победа.