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Сергей Балахнин: «Ростов» оправдано пожертвовал чемпионатом России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился эмоциями от выступления футбольного клуба «Ростов» в Лиге чемпионов.

- Что касается «Ростова», то для них это логично пожертвовать чемпионатом России и сделать упор на ЛЧ, потому что в Лиге чемпионов они зарабатывают деньги, которых сейчас им явно не хватает. Лига чемпионов и дальнейшее выступление в еврокубках достаточно хорошо оплачивается. Они зарабатывают деньги. Они выбрали реальность и решили сделать упор на еврокубки. На мой взгляд, это полностью оправдано.

«Ростов» показал хорошую по качеству игру. В принципе ту реальную задачу, которая ставилась, они выполнили и вышли дальше. Смело можно записать в актив историческую победу над «Баварией» (3:2). Говорить о предстоящем выступлении в Лиге Европы весной трудно. Тут очень много составляющих: и зимняя подготовка, и селекция. Говорить сейчас о весне преждевременно, - цитирует Балахнина «Р-Спорт».

Напомним, что во вторник в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов»Ростов» на выезде сыграл вничью с ПСВ (0:0). Для того, чтобы занять третье место в группе, дающее право участия в Лиге Европы-2016/17, ростовчанам достаточно было ничейного исхода, в то время как голландцам была необходима только победа.

Матч

ПСВ - Ростов - 0:0

Состав

ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.

Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)

Предупреждения:

Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция

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