Макгрегор заявил, что соперники Мэйвезера также хотят провести с ним поединок

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор рассказал о своих планах на будущее, отметив, что может провести поединок по правилам бокса.



«Сейчас у меня есть несколько вариантов по этому вопросу. Речь идет о боксерах, которые встречались с Флойдом Мэйвезером. Посмотрим, как будут развиваться события», – приводит слова ирландского бойца BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Макгрегор планирует провести бой именно с Флойдо Мэйвезером, который объявил о завершении карьеры осенью 2015 года. Последний, в свою очередь, дал понять, что также заинтересован в этом поединке.



Отметим, что на днях представители UFC заявили, что Макгрегор не будет выходить на ринг до начала мая 2017 года.