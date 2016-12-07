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Макгрегор заявил, что соперники Мэйвезера также хотят провести с ним поединок

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор рассказал о своих планах на будущее, отметив, что может провести поединок по правилам бокса.

«Сейчас у меня есть несколько вариантов по этому вопросу. Речь идет о боксерах, которые встречались с Флойдом Мэйвезером. Посмотрим, как будут развиваться события», – приводит слова ирландского бойца BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Макгрегор планирует провести бой именно с Флойдо Мэйвезером, который объявил о завершении карьеры осенью 2015 года. Последний, в свою очередь, дал понять, что также заинтересован в этом поединке.

Отметим, что на днях представители UFC заявили, что Макгрегор не будет выходить на ринг до начала мая 2017 года. 

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