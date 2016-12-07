Защитник «Ванкувера» покинул лед на носилках после силового приема (видео)
Защитник «Ванкувера» Филип Ларсен получил травму, после того как был жестко встречен форвардом «Нью-Джерси» Тэйлором Холлом.
В результате столкновения игрок обороны «Кэнакс» провел несколько минут на льду без движения. После этого Ларсен покинул лед на носилках. Арбитры встречи не увидели нарушения в действиях Холла и не стали удалять нападающего «дьяволов».
– Мне сказали, что он в сознании, отвечает на вопросы и может двигать конечностями, – цитирует главного тренера «Кэнакс» Уилли Дежардена официальный сайт НХЛ.
Напомним, что хоккеисты «Нью-Джерси» одержали победу со счетом 3:2.
Матч
Нью-Джерси - Ванкувер - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Холл (Квинси, Паренто), 3:42 (1:0). Седин Д. (Саттер, Стечер), 21:10 (1:1). Палмиери (Холл, Северсон), 27:08 (2:1). Лавджой (Квинси, Зэйджак), 31:09 (3:1). Седин Х. (Седин Д., Сбиса), 43:58 (3:2).
Место и дата
07 декабря 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция