Защитник «Ванкувера» покинул лед на носилках после силового приема (видео)

Защитник «Ванкувера» Филип Ларсен получил травму, после того как был жестко встречен форвардом «Нью-Джерси» Тэйлором Холлом.

В результате столкновения игрок обороны «Кэнакс» провел несколько минут на льду без движения. После этого Ларсен покинул лед на носилках. Арбитры встречи не увидели нарушения в действиях Холла и не стали удалять нападающего «дьяволов».





– Мне сказали, что он в сознании, отвечает на вопросы и может двигать конечностями, – цитирует главного тренера «Кэнакс» Уилли Дежардена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что хоккеисты «Нью-Джерси» одержали победу со счетом 3:2.