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«Зенит» отправился на матч с «АЗ Алкмар» без Кришито и Александра Кержакова

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Зенита», на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «АЗ Алкмар» тренерский штаб питерской команды взял 19 футболистов.

Отмечается, что в составе делегации российского клуба отсутствуют защитник Доменико Кришито и нападающий Александр Кержаков.

Полный список игроков, которые отправились в Голландию, выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

Защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Юрий Жирков.

Полузащитники: Хави Гарсия, Артур Юсупов, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак.

Нападающие: Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Артём Дзюба, Лука Джорджевич.

Напомним, матч между командами состоится 8 декабря и стартует в 21.00 мск.

Матч

Алкмар - Зенит

Место и дата

08 декабря 21:00, АФАС, Онлайн-трансляция



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