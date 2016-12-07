«Зенит» отправился на матч с «АЗ Алкмар» без Кришито и Александра Кержакова
Как сообщает официальный сайт «Зенита», на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «АЗ Алкмар» тренерский штаб питерской команды взял 19 футболистов.
Отмечается, что в составе делегации российского клуба отсутствуют защитник Доменико Кришито и нападающий Александр Кержаков.
Полный список игроков, которые отправились в Голландию, выглядит следующим образом:
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.
Защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Юрий Жирков.
Полузащитники: Хави Гарсия, Артур Юсупов, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак.
Нападающие: Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Артём Дзюба, Лука Джорджевич.
Напомним, матч между командами состоится 8 декабря и стартует в 21.00 мск.
Матч
Место и дата
08 декабря 21:00, АФАС, Онлайн-трансляция