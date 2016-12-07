Александр Бубнов: С какой стати «Тоттенхэм» должен проигрывать ЦСКА на домашней арене?

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского ЦСКА с «Тоттенхэмом», которая состоится сегодня в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.



«ЦСКА разгромил «Урал» в последнем матче чемпионата и подходит к игре в Лондоне в хорошем настроении. Но «Тоттенхэм» сложно сравнивать по уровню с недавним соперником армейцем. К тому же под вопросом участие ключевого игрока ЦСКА — Марио Фернандеса. Если он не сможет сыграть, его отсутствие заметно скажется на игре армейцев. Причем и на атакующих, и на оборонительных действиях. Набабкин же представляется слабой заменой бразильцу.



Разговоры о том, что «Тоттенхэму» не нужна Лига Европы считаю пустыми. На это рассчитывать не стоит. «Тоттенхэм» будет играть у себя дома, на «Уэмбли». Вряд ли хозяева захотят проигрывать на глазах родной публики и портить собственный имидж. Думаю, англичане заинтересованы в продолжении борьбы в еврокубках. «Тоттенхэм» идет в лидирующей группе в чемпионате Англии, в Москве он уверенно обыграл ЦСКА. С какой стати он должен проигрывать дома? Не будем забывать и том, что победитель Лиги Европы получает прямую путевку в Лигу чемпионов. Это может стать хорошим мотивационным фактором для «Тоттенхэма»", – цитирует Бубнова портал Sportbox.ru



Отметим, что этот матч станет последним для Леонида Слуцкого на тренерском мостике ЦСКА. Игра стартует в 22.45 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.



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