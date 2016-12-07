Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: С какой стати «Тоттенхэм» должен проигрывать ЦСКА на домашней арене?

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского ЦСКА с «Тоттенхэмом», которая состоится сегодня в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

«ЦСКА разгромил «Урал» в последнем матче чемпионата и подходит к игре в Лондоне в хорошем настроении. Но «Тоттенхэм» сложно сравнивать по уровню с недавним соперником армейцем. К тому же под вопросом участие ключевого игрока ЦСКА — Марио Фернандеса. Если он не сможет сыграть, его отсутствие заметно скажется на игре армейцев. Причем и на атакующих, и на оборонительных действиях. Набабкин же представляется слабой заменой бразильцу.

Разговоры о том, что «Тоттенхэму» не нужна Лига Европы считаю пустыми. На это рассчитывать не стоит. «Тоттенхэм» будет играть у себя дома, на «Уэмбли». Вряд ли хозяева захотят проигрывать на глазах родной публики и портить собственный имидж. Думаю, англичане заинтересованы в продолжении борьбы в еврокубках. «Тоттенхэм» идет в лидирующей группе в чемпионате Англии, в Москве он уверенно обыграл ЦСКА. С какой стати он должен проигрывать дома? Не будем забывать и том, что победитель Лиги Европы получает прямую путевку в Лигу чемпионов. Это может стать хорошим мотивационным фактором для «Тоттенхэма»",  – цитирует Бубнова портал Sportbox.ru

Отметим, что этот матч станет последним для Леонида Слуцкого на тренерском мостике ЦСКА. Игра стартует в 22.45 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Валерий Масалитин: Игрокам придется доказывать Гончаренко свою состоятельность

Голосование: Кто должен возглавить ЦСКА?

Матч

Тоттенхэм - ЦСКА

Место и дата

07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Герои! Борзыкин – о триумфальной еврокубковой кампании «Ростова»Герои! Борзыкин – о триумфальной еврокубковой кампании «Ростова»Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о том, какой ценой дался «Ростову» выход в еврокубковый плей-офф.Владимир Пономарев: Момент для объявления об уходе Слуцкий выбрал неудачныйУвольнение из ЦСКА тренера Леонида Слуцкого комментирует бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.«Зенит» отправился на матч с «АЗ Алкмар» без Кришито и Александра КержаковаКак сообщает официальный сайт «Зенита», на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «АЗ Алкмар» тренерский штаб питерской команды взял 19 футболистов.«ЦСКА не проиграет «Тоттенхэму». Прогноз «Советского спорта»«ЦСКА не проиграет «Тоттенхэму». Прогноз «Советского спорта»Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко дает прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов.Сергей Балахнин: «Ростов» оправдано пожертвовал чемпионатом РоссииБывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился эмоциями от выступления футбольного клуба «Ростов» в Лиге чемпионов.«Это командный характер!» Ловчев – об игре «Ростова»«Это командный характер!» Ловчев – об игре «Ростова»Обозреватель «Советского спорта» присоединился к Курбану Бердыеву. «Ростов», по его мнению, действительно — мужики!Клопп побывал на матче «Барселона» – «Боруссия» М (фото)Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетил матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.Виталий Мутко: «Ростов» заслужил выход в Лигу ЕвропыПрезидент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от выступления «Ростова» в Лиге чемпионов.Олег Долматов: Логики в отставке Слуцкого нетБывший главный тренер «Ростова» и ЦСКА Олег Долматов поделился мнением об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейского клуба.Леонид Слуцкий: Всегда хочется поставить восклицательный знак в любом делеГлавный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, для которого матч с «Тоттенхэмом» будет последним на тренерском мостике армейцев, поделился своими ожиданиями.Полузащитник ПСВ: «Ростов» играл очень плотно, в этой команде немало классных игроковПолузащитник ПСВ Барт Рамселаар подвел итоги матча с «Ростовом», который состоялся в Голландии в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0).«Мне действительно везет». Зидан – перед матчем с дортмундской «Боруссией»«Мне действительно везет». Зидан – перед матчем с дортмундской «Боруссией»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча с дортмундской «Боруссией» ответил на вопросы журналистов.Валерий Масалитин: Игрокам придется доказывать Гончаренко свою состоятельностьВалерий Масалитин: Игрокам придется доказывать Гончаренко свою состоятельностьБывший нападающий московского ЦСКА высказался о решении Леонида Слуцкого покинуть столичный клуб после матча с «Тоттенхэмом».Георгий Черданцев: «Ростов»? Когда есть характер, тогда и случается успех через не могуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал выход «Ростова» в Лигу Европы.Баба и воз. Почему ЦСКА не нужна Лига ЕвропыБаба и воз. Почему ЦСКА не нужна Лига Европы«Советский спорт» объясняет, почему неудача в матче с «Тоттенхэмом» и непопадание в Лигу Европы не станут для ЦСКА трагедией.Ничья в пользу «Ростова» и триумф российских пловцов в Канаде. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.«Тоттенхэм» – ЦСКА. Текстовая трансляция начнется в 22:45Матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - ЦСКА на сайте «Советского спорта».«Реал» – «Боруссия» (Д). Текстовая трансляция начнется в 22:45Матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» - «Боруссия» (Д) на сайте «Советского спорта».Сергей Ребров: Сегодня игроки «Динамо» показали, что у нас есть командаГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров подвел итоги матча с «Бешикташем» (6:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.Валерий Рейнгольд: ЦСКА в Лигу Европы не попадетБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что ЦСКА не будет весной играть в Лиге Европы.

Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение