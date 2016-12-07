Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мутко открыл центр выдачи паспортов болельщика в Петербурге

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

7 декабря состоялось торжественное открытие первого центра регистрации и выдачи паспортов болельщика Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

В открытии центра регистрации принимал участие заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

Напомним, паспорт болельщика – это индивидуальная карта для доступа на стадион, которая будет действовать при наличии билета на матч. Документ, по замыслу организаторов, увеличит уровень безопасности во время чемпионата мира. Кроме того, он позволит иностранцам посетить Россию без визы во время проведения ЧМ. Паспорт болельщика можно заказать в интернете, а выдача будет происходить по адресу Литейный, 26.

Кубок Конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Стадион на Крестовском острове в Петербурге примет несколько матчей этого турнира, включая финал.

Кроме сборной России в Кубке Конфедераций примут участие Германия, Португалия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Австралия и победитель Кубка Африки-2017.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная Украины может быть наказана за нацистские лозунги на матче с СербиейВо время товарищеского матча Украина – Сербия в Харькове (2:0) украинские болельщики выкрикивали нацистские лозунги. В связи с этим Федерации футбола Украины грозят санкции.Сборная России сыграет контрольный матч с бельгийцами, заплатив сопернику 300 тысяч евроФутболисты сборной России в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира-2018 с большей долью вероятности сыграют контрольный матч с командой Бельгии, сообщает Le Soir.В Петербурге с 7 декабря начнут выдавать паспорта болельщиков ЧМ-2018В Санкт-Петербурге с 7 декабря планируется начать выдачу паспортов болельщиков чемпионата мира-2018.Игорь Албин: В ближайшую неделю наверстаем отставание по работам над отдельными системами стадиона на КрестовскомВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курирующий строительство стадиона на Крестовском острове, рассказал о ходе работ на арене.Быший наставник «Реала» Хосе Антонио Камачо возглавил сборную ГабонаБывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Хосе Антонио Камачо возглавил национальную команду Габона.Чемпионат мира по футболу может увеличить поток туристов в Россию на 25%Туристический поток в Россию после ЧМ-2018 может вырасти. Об этом сообщила заместитель министра культуры России Алла Манилова.Дмитрий Медведев: Необходимо ужесточить ответственность за хулиганство на спортивных соревнованияхПремьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства рассказал о необходимых мерах по проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. В частности, он призвал к усилению ответственности за хулиганство на спортивных мероприятиях.Виталий Мутко: Черчесов уже определился с костяком сборной РоссииВице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что наставник национальной сборной Станислав Черчесов уже определился со списком игроков, которые точно примут участие в домашнем чемпионате мира.Виталий Мутко: Сборной России сложно найти соперников для товарищеских матчейПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России по футболу испытывает колоссальные проблемы при организации товарищеских матчей для подготовки к ЧМ-2018.Георгий Полтавченко: Доходы Петербурга от ЧМ-2018 составят 10-14 млрд рублейГубернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, сколько может заработать город от пребывания в нем туристов во время чемпионата мира-2018.Александр Овечкин стал послом чемпионата мира по футболу-2018Российский нападающий «Вашингтона», трехкратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Александр Овечкин стал послом чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России.Реконструкция стадиона «Фишт» в Сочи завершена в срокСтроительно-монтажные работы реконструируемой части стадиона сочинского стадиона «Фишт» завершены. Об это. Об этом было объявлено сегодня в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года.Артем Пацев: Допускаю, что WADA может забрать чемпионат мира у РоссииСпортивный юрист Артем Пацев поделился своим мнением о деятельности Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он заявил, что эта организация может получит право забирать чемпионаты мира и Олимпиады у стран.Вадим Тюльпанов: Комиссия Совета Федерации внимательно следит за всеми этапами подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мираПредседатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года Вадим Тюльпанов поделился мнением об итогах жеребьевки Кубка Конфедераций-2017.В декабре «Крестовский» будет передан «Зениту»Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге, на котором предполагается проводить матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018, уже в декабре будет передан в управление ФК «Зенит», заявил в Казани вице-премьер правительства России, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.Семак стал послом ЧМ-2018 от КазаниБывший футболист сборной России Сергей Семак стал послом чемпионата мира 2018 году по футболу от города-организатора турнира Казани.Джани Инфантино: У нас нет никаких сомнений, что чемпионат мира пройдет в РоссииПрезидент Международной федерации футбола (ФИФА) Джани Инфантино поделился эмоциями после церемонии запуска часов обратного отсчета до старта ЧМ-2018.Министр спорта Татарстана: Казань практически готова к принятию чемпионата мираМинистр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов рассказал о степени готовности столицы республики к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года.Алексей Смертин: Россия на Кубке конфедераций должна сыграть с сильной командойАлексей Смертин: Россия на Кубке конфедераций должна сыграть с сильной командойЭкс-капитан сборной России оценил уровень организации жеребьевки Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.Владимир Путин: Строители стадиона в Санкт-Петербурге обещают все поправить к концу годаПрезидент России Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино затронул тему строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

ЧМ-2018
ЧМ-2018

Cпецпредложение