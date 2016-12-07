Мутко открыл центр выдачи паспортов болельщика в Петербурге

7 декабря состоялось торжественное открытие первого центра регистрации и выдачи паспортов болельщика Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

В открытии центра регистрации принимал участие заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

Напомним, паспорт болельщика – это индивидуальная карта для доступа на стадион, которая будет действовать при наличии билета на матч. Документ, по замыслу организаторов, увеличит уровень безопасности во время чемпионата мира. Кроме того, он позволит иностранцам посетить Россию без визы во время проведения ЧМ. Паспорт болельщика можно заказать в интернете, а выдача будет происходить по адресу Литейный, 26.

Кубок Конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Стадион на Крестовском острове в Петербурге примет несколько матчей этого турнира, включая финал.

Кроме сборной России в Кубке Конфедераций примут участие Германия, Португалия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Австралия и победитель Кубка Африки-2017.