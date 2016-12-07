Владимир Пономарев: Момент для объявления об уходе Слуцкий выбрал неудачный

Увольнение из ЦСКА тренера Леонида Слуцкого комментирует бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.



«Слуцкий правильно сделал – человек уже семь лет в команде, устал, просто выработался в этом коллективе, пресытился, – считает Владимир Пономарев. – Надо менять клуб, менять обстановку. Есть предельный срок работы, семь лет – это очень много. Вот только момент объявления об уходе выбрал неудачный. Надо было после «Тоттенхэма». Теперь ему уже все равно, как команда сыграет – на подсознательном уровне. И коллектив это чувствует. Одно дело, когда от матча зависит судьба тренера – игроки могут выложиться на все сто, а это совсем другое.



Получится ли у Гончаренко в ЦСКА, если согласится? Нужен авторитет в такой команде. Есть ли? Не уверен. Как воспримет его команда? Да, он уже работал в ЦСКА, но не так долго. Посмотрим… Зависит много и от того, кого в помощники возьмет. Онопко уже нельзя там оставлять, тоже, наверное, всем там надоел – «спартаковец»… Он все-таки не наш. Он мне не импонировал с самого начала, когда только пришел в команду и знамя ЦСКА поцеловал. Нехорошо это...», – сказал Пономарев «Советскому спорту».