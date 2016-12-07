Виталий Мутко: Те, кто состоит в черных списках разных стран мира, не получат паспорт болельщиков

Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко рассказал об открытии центра выдачи паспортов болельщика в Петербурге.

- Что касается организации безопасности на стадионе, там будет установлены системы видеонаблюдения, обучат стюардов. Паспорт болельщика - один из элементов реализации функции безопасности. Можно будет обмениваться информацией с правоохранительными органами. Те, кто в черных списках в разных странах мира, не получат паспорт болельщиков, - передает слова Мутко «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Напомним, паспорт болельщика – это индивидуальная карта для доступа на стадион, которая будет действовать при наличии билета на матч. Документ, по замыслу организаторов, увеличит уровень безопасности во время чемпионата мира. Кроме того, он позволит иностранцам посетить Россию без визы во время проведения ЧМ. Паспорт болельщика можно заказать в интернете, а выдача будет происходить по адресу Литейный, 26.

Кубок Конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Стадион на Крестовском острове в Петербурге примет несколько матчей этого турнира, включая финал.

Кроме сборной России в Кубке Конфедераций примут участие Германия, Португалия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Австралия и победитель Кубка Африки-2017.